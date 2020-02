Strasbourg - Laurey : 'Je ne vois pas pourquoi on aurait de la pression'

Strasbourg se déplace dimanche après-midi à Lyon (15h) dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Au classement, les Alsaciens devancent leur adversaire de trois points et peuvent donc les tenir à distance en cas de succès. Sur une bonne dynamique avec deux succès de rang, Thierry Laurey et le Racing veulent jouer le coup à fond. "Je ne vois pas pourquoi on aurait de la pression et des complexes. On va essayer de ne pas faire comme il y a 3 ans car on avait pris une bonne fessée (défaite 4-0). Mais, on n’y va pas non plus en pensant que tout va se passer comme en Coupe l'an dernier (victoire 1-2)" a commenté l'entraîneur strasbourgeois.

Pour parvenir à arracher un bon résultat, Laurey attend un match complet de la part de ses hommes. "À l’aller, on avait fait une bonne première période en ouvrant le score. C’est un peu le même scénario que face à Lille. On doit progresser sur ces rencontres en les gérant différemment. Dans le futur, j'espère que l'on y arrivera" a-t-il expliqué.