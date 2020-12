Strasbourg - Laurey : "Un gros défi contre Bordeaux"

Après un début de saison galère, Strasbourg sort peu à peu la tête de l'eau avec deux victoires sur les quatre derniers matchs. De quoi redonner le sourire à l'entraîneur Thierry Laurey qui reste cependant méfiant avant la réception des Girondins de Bordeaux dimanche."On est contents de ce qu’on a fait, mais on sait aussi que dimanche on va avoir un gros défi encore contre Bordeaux, qui est très à l’aise à l’extérieur. Donc il faudra faire très attention pour ne pas tout gâcher."

Ligue 1 - 16e Journée

Le coach alsacien se méfie également d'un joueur en particulier chez son adversaire du week-end. "Ben Arfa, on connaît son talent avec le ballon. Il serait suicidaire de le laisser tout seul mais on ne va pas non plus calquer tout notre jeu sur lui. Les Girondins de Bordeaux sont solides défensivement et plutôt bien organisés. De plus, ils n’encaissent pas beaucoup de buts. Bordeaux est capable de gagner 1-0", a prévenu Laurey.