Strasbourg - Laurey a apprécié le travail tactique de son équipe

Il a ensuite poursuivi : "On a fait ce qu'il fallait pour empêcher Bordeaux de se créer des occasions. En deuxième, on a été très compact en leur laissant peu de situations. On a fait preuve de rigueur", a-t-il déclaré. "Au milieu Fofana et Sissoko ont respecté les consignes et ont fait un match solide. Certes, il y a eu du déchet mais tout le monde a respecté ses tâches." Avec cette victoire, Strasbourg remonte un peu au classement et se trouve désormais à la 13e place de Ligue 1.

