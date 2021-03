Strasbourg - Laurey après la victoire contre l'ASM : "À aucun moment, je nous ai sentis en danger"

Hier, le RC Strasbourg a fait un gros coup en infligeant à l'AS Monaco sa première défaite de la saison (1-0), grâce à un but en fin de match de Frédéric Guilbert. Après la rencontre, Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, n'a pas caché sa joie, d'autant plus que Strasbourg a déjà accroché Lille dimanche (1-1).

"On est bien physiquement en 2021, c'est une constante. On perturbe pas mal d'équipes, et, cette fois, on est arrivés à arracher la victoire dans les derniers instants grâce à cela (cette forme), avec Fred (Guilbert) qui se sentait encore bien. J'ai des garçons qui vont de l'avant, qui prennent des risques. On s'est procuré pas mal d'occasions face à une équipe qui restait sur deux clean sheets et au moins deux buts par match.. (...) Il faut savoir que la mise en place du matin était différente du système finalement utilisé. On a fait des ajustements à la dernière seconde. Grâce à cela, on a été beaucoup moins en danger. On s'est sentis sûrs de nous. Tout le monde était raccord. À aucun moment, je nous ai sentis en danger. Et, ça, face à Monaco, c'est jouissif" a-t-il déclaré.