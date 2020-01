Strasbourg - Laurey dépité par l'inefficacité de son équipe

Hier soir en Moselle, le derby de l'Est a tourné à l'avantage du FC Metz (1-0, résumé), dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Un revers qui laissait énormément de regrets à Thierry Laurey, l'entraîneur du Racing Club Strasbourg Alsace. "Je n'ai pas vu mon équipe en danger jusqu'au but, ni en première ni en seconde période. On a passé 70 minutes sans être en danger, je ne sais pas trop que dire. Même avec un nul, j'aurais été déçu. Forcément, la défaite reste vraiment en travers de la gorge", a-t-il confié.

"Si tu ouvres le score, le match est totalement différent. Il va falloir comprendre ça, parce que ça fait deux fois en quatre jours, ça fait beaucoup. Ça prouve qu'on a beaucoup de progrès à faire. Les gens qui nous voient beau verront plus clair", a poursuivi le technicien des Bleu-et-Blanc, et de conclure son passage en conférence de presse par un message clair à ses troupes : "J'aimerais que les garçons comprennent que si on n'est pas efficaces, on ne pourra pas voir la première partie du tableau".