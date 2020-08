Strasbourg - Laurey déplore le manque de réalisme de son équipe

Hier soir, le Racing Club Strasbourg Alsace s'est incliné face à l'OGC Nice (0-2, résumé), lors de la 2ème journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, Thierry Laurey, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc, a loué le réalisme azuréen et déploré le manque d'efficacité de ses protégés.

"On savait que ça allait être délicat face à l'OGC Nice. Ce (samedi) soir, comme face à Lens, ils ont fait preuve d'un grand réalisme, alors que nous, on ne l'a pas été du tout. On sort de deux matches où les éléments n'ont pas tourné en notre faveur. L'objectif, c'est de bien travailler pendant quinze jours pour le déplacement à Saint-Etienne et faire basculer la rencontre de notre côté. Il faut que l'on arrive à améliorer le rendement collectif de l'équipe. On va faire en sorte de faire progresser le groupe ensemble", a indiqué le technicien du RCSA.