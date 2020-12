Strasbourg - Laurey enrage après la défaite face au PSG

Strasbourg a eu la mauvaise idée de terminer l'année avec une large défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Un lourd revers difficile à encaisser, d'autant plus que les Parisiens ont inscrit 3 buts dans le dernier quart d'heure. Après la rencontre, Thierry Laurey était assez agacé en conférence de presse.

"Pendant quatre-vingt minutes, on est dans le match. On fait exactement ce qu'on veut. Puis, en dix minutes, on plombe tout. Elles me restent en travers de la gorge. Quand on est professionnels, on doit lutter jusqu'au bout. Notre goal-average était intéressant, il l'est moins maintenant. On a la première occasion du match. Après, on se fait punir sur leur première occasion même si on reste dans le match. Nos dix dernières minutes ne correspondent pas à une équipe de haut niveau" lâche l'entraîneur. "On aurait dû montrer qu'on était des compétiteurs jusqu'à la 95e minute. On ne jouait pas à Paris pour se maintenir. Dans l'état d'esprit, on doit être plus performants. En 2021, il faudra aller chercher des points face à nos adversaires directs."