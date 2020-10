Strasbourg - Laurey félicite ses joueurs après le large succès à Brest

Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1, le Racing Club Strasbourg Alsace s'est largement imposé sur la pelouse du Stade Brestois (0-3, analyse). Un succès éclatant, le deuxième de la saison pour les Bleu-et-Blanc, analysé en conférence de presse par Thierry Laurey, l'entraîneur du RCSA.

"Aujourd'hui, les garçons ont été rigoureux, ils ont fait un effort au niveau de l'état d'esprit à avoir et ont rendu une copie presque propre. Je suis très satisfait de cet état d'esprit. Que ce soit défensivement ou offensivement, on a été efficaces en première mi-temps. Sur l'ensemble de la rencontre, on est resté solides, et on a su concrétiser. On a montré beaucoup de solidité, il y a eu moins d'erreurs, beaucoup moins de sanctions", a savouré le technicien alsacien face aux journalistes.