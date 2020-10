Strasbourg - Laurey juge la défaite face au LOSC 'sévère'

Malgré une prestation d'ensemble plutôt correcte, le Racing Club Strasbourg Alsace s'est lourdement incliné face au Lille OSC (0-3, résumé et notes), hier après-midi lors de la 6ème journée de Ligue 1. Une défaite que Thierry Laurey, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc, trouve sévère.

"Au début du match on était à la même hauteur. Ils sont devant à la mi-temps mais c'est assez sévère. J'ai trouvé mon équipe bien dynamique, on a cherché à ne pas trop s'exposer, on était bien sur la première période. Le deuxième but lillois nous fait du mal. On a lutté jusqu'au bout, on a cherché à se créer des occasions jusqu'au bout. Le score est sévère", a indiqué le technicien alsacien en conférence de presse. "Du fait de notre inefficacité aussi bien offensivement que défensivement, les Lillois ont mérité leur victoire. On sait que les gens aimeraient qu'on aille plus vers l'avant mais on a des difficultés en ce moment. On a des situations mais on n'arrive pas à les conclure. On a élevé le niveau par rapports aux derniers matchs mais aujourd'hui (Ndlr, hier), c'était pas le bon adversaire pour essayer de gagner. On a pris 3-0 mais malgré tout, on progresse", a-t-il ajouté.