Strasbourg - Laurey pointe les défaillances de son équipe

Dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1, ce dimanche après-midi au Stade de la Meinau, le Racing Club Strasbourg Alsace a subi la loi des Girondins de Bordeaux (0-2, analyse et notes). Un revers logique débriefé en conférence de presse par Thierry Laurey. Pour l'entraîneur des Bleu-et-Blanc, son équipe a tout simplement affiché trop de manques pour obtenir un meilleur résultat.

"On ne peut pas avoir le moindre relâchement. Ce match est un avertissement en ce sens. On n’a pas été décisifs dans les 25 derniers mètres. On a changé les joueurs de couloir pour apporter plus de percussion. Malheureusement, quand nos latéraux ne viennent pas pour dédoubler, on a du mal à passer. On aurait souhaité que nos joueurs prennent plus la profondeur. Sur la première période, on n’a pas été assez performants dans ce domaine. On n’a pas non plus su provoquer la réussite", a déploré Thierry Laurey, d'ores et déjà tourné vers la dernière échéance de l'année : "On va passer à autre chose dès demain matin. On va préparer le déplacement à Paris pour aller y faire le meilleur match possible. On ne va pas partir battus".