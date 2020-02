Strasbourg - Laurey regrette le manque de réussite

La rencontre entre Strasbourg et Amiens s'est soldée sur un match nul et vierge (0-0), samedi soir, dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Si les Strasbourgeois ont progressivement eu la main mise sur ce match, ils se sont heurtés à un très bon Régis Gurtner dans les cages amiénoises. Déçu par le résultat, Thierry Laurey a tout de même apprécié la prestation de son groupe, bien que la chance ne lui ait pas souri. "On a trouvé des solutions mais on a mis du temps. Sur la première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à espérer car c'était assez fermé. Sur la deuxième période, on a réussi à dénouer un peu le noeud de cette défense et sur la fin, c'était un peu plus criant. Malheureusement, on n'a pas eu la réussite ou on n'a pas été suffisamment adroit. C'est un peu rageant parce que ça nous est arrivé à Lyon la semaine passée (1-1). On aurait aimé en gagner un des deux" a débuté l'entraîneur strasbourgeois.

Laurey a ensuite poursuivi : "ça fait partie du jeu mais ça se joue sur pas grand-chose. On aurait pu arracher la victoire. On a cherché à jouer et à imposer notre rythme. Il n'y a pas de déchet. Sur un terrain compliqué, c'était difficile de trouver du rythme dans le jeu. Amiens n'a rien volé, ils se sont battus comme des chiens. Ils ne lâchent rien et ils ont de bons joueurs. Ils ont tout fait pour nous empêcher d'être en situation. Je ne peux rien reprocher aux joueurs, ils ont fait ce qu'il fallait."