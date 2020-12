Strasbourg - Laurey savoure : "On a su être bons dans les moments clés"

Le Racing Club Strasbourg Alsace a réalisé un petit carton sur la pelouse du FC Nantes (0-4, analyse), ce dimanche après-midi, lors de la 13ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Thierry Laurey, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc, a chaudement félicité ses joueurs pour cette prestation d'ensemble très aboutie qui permet au RCSA, désormais dix-septième (10 points), de s'extirper de la zone rouge.

"On était venus pour l’emporter donc c’est une bonne chose. On a fait ce qu’il fallait en étant consistants et en faisant une bonne entame de match. On a bien verrouillé cette équipe nantaise en début de seconde période puis on a repris petit à petit l’ascendant. On a su être bons dans les moments clés. Je suis très content pour les joueurs qui se sont investis à 100%. C’est une belle récompense pour eux. Quand ils nous font plaisir, il faut les féliciter", a indiqué le technicien alsacien, déjà tourné vers les prochaines échéances : "Le résultat d’aujourd’hui demande encore confirmation. L’important c’est d’enchaîner. Il faut prendre le plus de points possibles jusqu’à la trêve pour sortir de cette zone".