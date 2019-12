Strasbourg - Laurey souligne l'énorme capacité de réaction de son groupe

Hier soir, le Racing Club Strasbourg Alsace a parfaitement terminé sa phase aller et son année 2019 en s'imposant face à l'AS Saint-Etienne (2-1, analyse et notes), lors de la 19ème journée de Ligue 1. Un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues qui faisait logiquement le bonheur de Thierry Laurey, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc. Face à la presse, le technicien alsacien n'a pas manqué de mettre en avant l'état d'esprit de son équipe.

"J'avais dit vendredi que 24 points c'était pas trop mal, en avoir 27 c'est encore mieux. Je ne retiens pas que ça, je retiens surtout la capacité de réaction de l'équipe. On s'est remis en cause après Brest. Tout le monde avait été touché par cette défaite (Ndlr, 5-0). Ça prouve la force mentale de cette équipe. On a commis des erreurs mais on s'est toujours battu les uns pour les autres. Les joueurs ont toujours été solidaires. (...) On a laissé beaucoup de forces sur le début de saison et forcément, on l'a payé à un moment donné", a-t-il expliqué devant les journalistes, et de revenir plus en détails sur cette victoire obtenue face aux Verts : "Face à Saint-Etienne, on avait tout fait pour verrouiller complètement à 2-0 mais on a simplement concédé une situation qui a été mal négociée. S'il y a une chose qui m'a déçu, c'est simplement cela. Il n'y avait pas le feu au lac. En étant à 2-1, on s'est mis la pression et on a donné de l'oxygène à l'adversaire. C'est ce qui nous a valu ce dernier quart d'heure un peu désordonné. C'est dommage, car on avait la capacité de bien gérer cette fin de match. Mais on est lucides, même si on a gagné quatre matches de suite, on sait qu'on a des choses à améliorer".