Strasbourg - Le club dévoile les premières images de la rénovation de la Meinau (vidéo)

Le Racing Club de Strasbourg va rénover son célèbre stade de la Meinau l'année prochaine. C'est le cabinet anglais Populous qui a remporté l'appel d'offre pour réaliser les travaux qui débuteront en juin 2022. Une fois le chantier terminé en juillet 2025, les Alsaciens auront une enceinte avec notamment un nouveau toit au dessus de la tribune sud ainsi qu'une capacité d'accueil de 32 000 places contre 26 109 actuellement.

"Le cabinet britannique a offert au football des stades magnifiques, l’Emirates Stadium d’Arsenal (2006), le Groupama Stadium de Lyon (2016) et enfin, le joyau de Tottenham (2019). Le cabinet œuvre également à la rénovation, en cours, du stade de Fulham (2021). (…) Son projet répond parfaitement à trois critères essentiels : la performance environnementale, la maîtrise fonctionnelle et financière du programme technique et l’insertion urbaine et paysagère de l’équipement" a déclaré le club sur son site.