Strasbourg - Le coup de gueule de Laurey sur les nouveaux horaires de la L1

La saison prochaine, la Ligue 1 étrennera de nouveaux horaires, avec notamment une rencontre à 13 heures et quatre à 15 heures le dimanche après-midi. Des nouveautés qui n'enchantent pas, mais alors pas du tout, Thierry Laurey. Lors de la conférence de presse de reprise du Racing Club Strasbourg Alsace, ce lundi, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc a poussé une gueulante à ce sujet.

"Une fois lors d'un match avec le GFC Ajaccio contre Monaco à 14 heures, j'ai cru que j'allais mourir. Et j'étais sur le banc, alors je ne parle même pas du ressenti des joueurs. Il va falloir que Mediapro se penche sur le problème. Entre les matches en plein hiver à Lille, Strasbourg ou Metz et les matches en plein été Nice, Marseille, Montpellier, Monaco et Nîmes, je peux vous dire que ça va user. On jouera, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas possible qu'en plein été, lors d'un match dans le Sud à 13 heures, le spectacle soit à la hauteur. C'est impossible", a estimé le technicien alsacien, et de poursuivre son coup de gueule, sans langue de bois. "On s'est aperçu cette saison que, souvent, les matches de 15 heures n'étaient pas très attrayants, c'était mieux à 17 heures, et à 21 heures ça courrait comme des lapins. Non, jouer à 13 heures ou à 15 heures l'été, ça ne m'amuse pas. Mais comme de jouer à 21 heures en plein hiver. Je sais à quel point c'est délicat pour les joueurs et le public. Mais c'est comme ça. Quand ta passion est ton métier, il y a des sacrifices à faire. Les Chinois nous verront comme ça (rires)", a-t-il conclu.