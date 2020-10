Strasbourg - Le mea culpa de Thierry Laurey

Lors de cette 7e journée de Ligue 1, Strasbourg s'est incliné à domicile contre Lyon (2-3) ce dimanche. L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey reconnaît s'être trompé dans ses premiers choix pour cette rencontre.

"Je me suis trompé sur ce qu'on voulait mettre en place. Quand tu mets quelque chose en place, quelques fois ça marche, quelques fois ça marche pas tout à fait. On a changé de système pour amener un attaquant supplémentaire. Je trouve qu'on a été performant là-dessus. On a tiré 20 fois et on a cadré 9 fois. On a quand même existé dans le jeu. La réaction est bonne mais quand t'es mené 3-0 après 42 minutes, tu te dis que ce n’est pas possible. Aujourd'hui, on se fait mal tout seul", admet le coach alsacien.