Strasbourg - Les mots forts de Thierry Laurey sur l'arrêt de la Ligue 1

Dixième au classement de Ligue 1 après la décision de la LFP de mettre fin à l'actuelle saison de Ligue 1, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg Thierry Laurey est revenu sur cette fin prématurée lors d'un entretien avec nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace. Dommageable pour son équipe, le tacticien de 56 ans trouve néanmoins la décision juste et regrette certaines prises de paroles : "Quand tu vois qu'il y a plus de 25.000 morts en France, tu te fous de savoir si tu termines 6e, 10e ou 11e. Suffisamment de gens on dit des conneries pour ne pas en rajouter. J'aurais aimé aller au bout de la saison et la plupart de mes collègues entraîneurs était dans cet état d'esprit," a-t-il assuré. "Après c'est une décision gouvernementale et il n'y a rien à ajouter."

Il a ensuite poursuivi : "Je pense même que c'est la bonne solution parce que le virus est très vivace. Il faudrait que de temps en temps certains, de par leur fonction, prennent un peu de recul, a encore estimé l'entraîneur strasbourgeois. Dans une situation sanitaire aussi dramatique, il faut savoir tourner sa langue une paire de fois dans sa bouche avant de parler."