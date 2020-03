Strasbourg - Les pourparlers ont débuté pour une prolongation de Laurey

Arrivé sur le banc du RC Strasbourg Alsace en 2016, Thierry Laurey fait les beaux jours du club. Sous sa houlette, l'équipe est remontée dans l'élite française et s'impose depuis comme une équipe solide et difficile à manoeuvrer, notamment à la Meinau. Cette saison, après 27 journées disputées, le Racing est neuvième à huit points de la quatrième place. Ce dimanche, nos confrères de L'Equipe affirment que des discussions ont débuté entre les dirigeants du club, Thierry Laurey et son agent en vue d'une prolongation.

Pour l'heure, aucune décision n'a été prise, mais les déclarations du technicien, vendredi, dans les colonnes de Midi-Libre, tendent vers l'optimisme. "Strasbourg est une possibilité pour moi, voire presque une probabilité". Pour rappel, Strasbourg a également remporté la Coupe de la Ligue 2019 avec Thierry Laurey à sa tête, menant le club vers les tours préliminaires de l'Europa League.