Strasbourg - Les premiers mots d'Habib Diallo

Arrivé lors du dernier jour du mercato à Strasbourg en provenance de Metz pour 10 millions d'euros, Habib Diallo (25 ans) pourrait connaître son premier match avec le Racing demain face à Lyon.

Lors de sa présentation à la presse hier, l'attaquant sénégalais est revenu sur son intégration. "Mon arrivée s'est très bien passée, le groupe m'a bien accueilli." Il s'est aussi montré ambitieux. "Strasbourg a fini 10e la saison dernière, on est capables de grimper dans les cinq premiers. Pourquoi pas ?"

Habib Diallo en a aussi profité pour mettre fin aux polémiques liées à son transfert record. "Je ne me prends pas la tête, je ne vais pas chercher à montrer aux autres : "Voilà c'est moi le plus gros transfert du club". Strasbourg est un bon club pour moi. Il faut que je me concentre sur ma carrière à l'instant présent. Les trucs avec Metz, c'est du passé."