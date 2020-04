Strasbourg - Liénard : 'Nous ne sommes pas des cobayes'

Ce n'est désormais plus un secret pour personne : la Ligue de Football Professionnel prépare une reprise de la saison pour le 17 juin prochain. Mais, chez les joueurs de Ligue 1, les craintes persistent. Pour Dimitri Liénard (32 ans, 22 matches joués en championnat cette saison, 2 buts et 3 passes décisives), le milieu de terrain du Racing Club Strasbourg Alsace, les conditions sanitaires actuelles ne permettent tout simplement pas d’envisager un retour sur les terrains, et ce malgré toutes les précautions prises par les instances.

"Je suis perdu. Je suis sceptique sur un retour de la Ligue 1, au vu des conditions de vie en France et dans le monde, c'est complexe. Déjà que les gens reprennent leur quotidien un minimum et puis on verra plus tard pour le football. Ce n'est pas la peine de bricoler. Jouer un match, ça peut aller, mais de là à enchaîner 10 rencontres tous les trois jours… Surtout avec ces conditions actuelles : prendre l'avion, dormir dans des hôtels, je ne pense pas que ce soit faisable. Nous ne sommes pas des cobayes", a indiqué le joueur des Bleu-et-Blanc chez nos confrères de France Télévisions.