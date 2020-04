Strasbourg - Liénard n'en a 'rien à foutre' de baisser son salaire

Le joueur de Strasbourg, Dimitri Liénard (32 ans), a accordé un entretien à nos confrères de L'Equipe. Le milieu de terrain (22 matchs de Ligue 1 cette saison) s'est montré plus que favorable à l'idée de devoir baisser son salaire et a affiché un état d'esprit remarquable. Le joueur passé par le FC Mulhouse a notamment déclaré, "chacun a sa liberté de penser, mais quand on a commencé à entendre parler de baisse de salaires dans le foot, je me suis dit, personnellement, que j'en avais rien à foutre de baisser le mien". Il explique, "que tu gagnes 50 000 euros au lieu de 100 000 euros sur un mois, par exemple, ça ne va pas changer ta vie. Chacun a son propre train de vie. Mais quand tu commences à gagner 100 000 euros, tu ne vas pas me dire que tous les mois tu les utilises".

Liénard revient ensuite sur son passé qui lui a permis de se forger une telle mentalité. "Pour moi il y avait bien plus grave que le salaire des footballeurs, dont la santé en premier lieu. J'ai été employé avant de devenir pro (dans un supermarché), j'imagine ce que ça doit être dans la situation actuelle, c'est autrement plus important". Il ajoute, "à l'époque, quand j'étais au smic, je regardais chaque 20 du mois combien il restait sur mon compte. Maintenant je sais ce que j'ai, je n'ai plus besoin de regarder mon compte, et je dis ça avec humilité". Enfin, concernant la baisse des salaires, le natif de Belfort considère que "le footballeur ne va pas être en danger si on le paie moins pendant un ou deux mois".