Strasbourg - Mauvaise nouvelle pour le RCSA et Lebo Mothiba !

Gêné par des problèmes récurrents au genou, Lebo Mothiba (24 ans), l'attaquant sud-africain du Racing Club Strasbourg Alsace, va passer sur le billard. Le numéro 12 des Bleu-et-Blanc (3 buts et 3 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 la saison dernière) va être opéré d'un tendon du genou. Son retour à la compétition n'est pas prévu avant 2021. "C'est un problème à un tendon du genou qu'il a depuis un petit moment, et on préfère le régler une fois pour toutes. Lebo va être indisponible entre quatre et cinq mois, soit jusqu'en janvier", a révélé Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, à nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Pour pallier cette longue indisponibilité, le Racing pourrait être tenté de recruter. Mais le club alsacien va prendre le temps de la réflexion : "Recruter ? Pas forcément, parce que l'on sait qu'il va revenir. On espère qu'il reviendra neuf, sans problèmes récurrents... On va déjà fonctionner avec les garçons qui sont aptes. Et on verra dans les prochaines semaines s'il faut recruter ou pas, sans se précipiter", a confié le technicien alsacien.