Strasbourg - Pour Thierry Laurey, la victoire face à Metz est méritée

Thierry Laurey s'est montré satisfait de la victoire de Strasbourg sur la pelouse de Metz, ce dimanche (2-1). L'entraîneur est satisfait de la deuxième mi-temps de ses hommes, qui ont su prendre le contrôle au retour des vestiaires.

"C'était un match qu'on attendait, c'était le bon moment pour prendre les trois points. On n'a pas forcément bien démarré mais on a su reprendre le contrôle en deuxième période. On a fait les choses dans le bon sens. La seule erreur qu'on ait commise, c'est de prendre un but en contre. On a fait les choses dans l'ordre, en essayant de ressortir les ballons. On a su trouver suffisamment de solutions pour mériter de l'emporter. On aurait dû l'emporter à Dijon, c'était le même match ici et on l'a emporté. Tout le monde était bien physiquement, bien concentré. Thomasson a profité des déplacements de ses partenaires, il s'est déplacé au bon endroit, au bon moment, en bénéficiant du travail des deux attaquants. C'est une grosse performance d'ensemble car Metz est une équipe très compacte avec des joueurs de qualité" a-t-il déclaré.