Strasbourg - Revenir au Racing, le 'choix du coeur' pour Aholou

De retour en prêt à Strasbourg après une pige de deux ans à Monaco, le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou (26 ans) a parlé de son retour au Racing à L'Équipe.

"Je suis très content et très fier de revenir à Strasbourg. C'est un club que je connais, stable, avec un président qui bosse bien depuis pas mal d'années. Je connais plus ou moins tout le monde. J'ai hâte de donner le maximum pour aider l'équipe, a affirmé l'international ivoirien. Thierry Laurey est un coach que je connais très bien, ainsi que sa façon de travailler. J'avais des propositions, mais quand j'ai su qu'ils avaient un besoin à ce poste-là, que l'opportunité de revenir s'est présentée et après avoir discuté avec le coach, ça s'est fait tout de suite. C'était un choix du coeur."