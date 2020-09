Strasbourg - Sans Koné face au DFCO, le groupe strasbourgeois

L'entraîneur du Racing Club Strasbourg Alsace, Thierry Laurey, a retenu un groupe de vingt joueurs pour la réception du Dijon FCO, programmée dimanche après-midi (15 heures, Stade de La Meinau), dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1.

Matz Sels, Lamine Koné (genou) et Lebo Mothiba sont blessés et garnissent l'infirmerie. Mahamé Siby et Adrien Lebeau sont toujours en phase de reprise. Marvin Senaya est, lui, laissé à la disposition de la réserve alsacienne.

Ligue 1 - 4e Journée

LE GROUPE DU RCSA

Eiji Kawashima, Bingourou Kamara - Mohamed Simakan, Stefan Mitrović, Anthony Caci, Lionel Carole, Alexander Djiku, Kenny Lala, Ismaïl Aaneba - Dimitri Liénard, Sanjin Prcić, Jean-Ricner Bellegarde, Mehdi Chahiri, Adrien Thomasson, Ibrahima Sissoko - Majeed Waris, Idriss Saadi, Kévin Zohi, Ludovic Ajorque, Benjamin Besic.