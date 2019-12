Strasbourg - Sans Simakan ni Mothiba à Bordeaux, le groupe strasbourgeois

Pour le déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, dimanche après-midi (15 heures, Stade Matmut-Atlantique) dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1, Thierry Laurey, l'entraîneur du Racing Club Strasbourg Alsace, a dévoilé un groupe de dix-huit joueurs. Incertain, Anthony Caci est finalement bien présent.

Le technicien des Bleu-et-Blanc doit faire sans Mohamed Simakan, Jean-Ricner Bellegarde et Lebo Mothiba, blessés. Moataz Zemzemi et Ivann Botella sont également à l'infirmerie. Eiji Kawashima, Louis Pelletier, Ismaïl Aaneba, Jérémy Grimm, Sanjin Prcic et Azzedine Ounahi sont, eux, laissés à disposition de la réserve.

LE GROUPE DU RCSA

Matz Sels, Bingourou Kamara - Abdallah Ndour, Lamine Koné, Stefan Mitrovic, Anthony Caci, Lionel Carole, Alexander Djiku, Kenny Lala - Benjamin Corgnet, Dimitri Lienard, Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, Adrien Thomasson, Adrien Lebeau - Kévin Zohi, Ludovic Ajorque, Nuno Da Costa.