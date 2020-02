Strasbourg - Simakan justifie son départ de l'OM

Utilisé à 23 reprises toutes compétitions confondues cette saison avec Strasbourg, Mohamed Simakan (19 ans) s'est imposé au sein de l'effectif de Thierry Laurey. Capable d'évoluer dans le couloir droit comme dans l'axe, le défenseur franco-guinéen aurait pourtant pu évoluer sous les couleurs d'un autre club de Ligue 1. En effet, Simakan, né à Marseille, a évolué durant 4 ans au centre de formation de l'OM, entre 2011 et 2015. "Quand on m'a proposé d'intégrer l'OM, ça a été extraordinaire. J'y ai vécu des moments incroyables, c'est impossible de dénigrer ce club qui m'a fait grandir" a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L'Equipe.

Mais en 2015, il a quitté le club olympien pour des raisons de contrat mais également des sensations perdues. "Le contrat (il attendait un contrat aspirant) fait un peu partie des causes, mais ce n'est pas que ça. À ce moment-là, tu penses plus à profiter, à être heureux, qu'à être pro. C'était une période où j'avais du mal à retrouver mes repères dans le foot, je perdais du plaisir et mes parents le voyaient. On a préféré aller voir ailleurs" a-t-il confié.