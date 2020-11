Strasbourg - Simakan revient sur son transfert avorté au Milan AC

Révélation de la saison dernière avec Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans) confirme en ce début d'exercice avec le Racing. Le défenseur central aurait pu partir cet été, mais est finalement resté en France où son club vit un mauvais début de saison.

Titulaire lors des neuf premiers matchs de L1, Simakan est un pilier pour Thierry Laurey. Mais si son début de saison est convaincant, celui de son équipe beaucoup moins. Le RSCA est 19ème au classement, une situation compliquée sur laquelle s'est penché Simakan pour L'Équipe.

"C'est sûr que ce n'est pas le début de saison qu'on attendait. On voulait bien commencer, montrer que la 10e place qu'on a eue l'année dernière était méritée et qu'on voulait faire mieux cette année. Maintenant, on travaille sur les aspects tactiques, techniques, physiques et mentales pour progresser et commencer à engranger des points. Mentalement on doit être encore plus fort, être plus concentré, plus régulier, sur les débuts et fins de match notamment", a noté le numéro 2.

Transfert avorté au Milan AC

Le défenseur est aussi revenu sur son transfert manqué au Milan AC cet été. "C'est dur sur le coup, mais après j'ai eu mon petit jour de repos, et c'est passé. Il ne faut pas oublier que Strasbourg c'est mon club formateur, c'est pas un mal, c'est un bien de rester ici. Ça va me permettre de continuer à progresser, de gagner en confiance", a positivé Simakan.

Pour rappel, le club lombard avait proposé 17 millions bonus compris, mais Strasbourg en réclamait 20. "Chacun à son train à prendre. Mon heure n'est pas arrivée", a t-il conclut