Strasbourg - Stefan Mitrovic relativise le mauvais début de saison

Trois défaites en trois matchs. Le début de saison de Strasbourg est catastrophique et s'est confirmé hier soir lors de la défaite à Saint-Etienne (2-0). Un seul but marqué (à Lorient), six encaissés, la défense est ciblée par les critiques en Alsace, et notamment le capitaine, Stefan Mitrovic (30 ans). Le Serbe s'est confié à L'Equipe sur la situation critique que vit ses partenaires. "On a une équipe avec beaucoup de qualités, on ne pensait pas démarrer comme ça", a expliqué l'intéressé. "C'est dur pour l'instant, mais on a vu de la progression aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de matches à jouer et de points à gagner."

Une trace d'optimisme donc laissée par l'ancien joueur de la Gantoise qui préfère relativiser sur le début de saison du Racing et la défaite contre Sainté. "On était solides, en première mi-temps on était beaucoup mieux que Saint-Étienne" a-t-il indiqué. "Il y a toujours quelque chose contre nous, aujourd'hui c'est le penalty, je n'ai pas vu de vidéo encore. On doit travailler plus dur pour mériter d'avoir de la chance aussi. On a montré qu'on peut faire mieux, on a manqué un peu de concentration, ça joue beaucoup pour l'instant. On doit rester uni, travailler plus. Dans la vie, il n'y a rien d'obligatoire, mais si on regarde la situation, il faudra prendre des points la semaine prochaine (contre Dijon). Avec les qualités qu'on a dans l'équipe, on ne peut pas penser qu'au maintien."