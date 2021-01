Strasbourg - Thierry Laurey : "Il n'y a pas de discussions pour l’instant" concernant une prolongation

En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey (56 ans) n'a pas encore discuté avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation. Avec le contexte actuel compliqué, il explique être concentré sur cette saison avec les Alsaciens (13es de Ligue 1 avec 23 points), comme il l'a confié lors d'un entretien avec RMC.

"Il n’y a pas de discussions pour l’instant, on a d’autres chats à fouetter pour être honnête. (...) L’an dernier, j’avais prolongé en février. On avait décidé d’attendre la fin du mercato pour en discuter. J’analyserai les choses tranquillement, à tête reposée, comme on l’a fait l’an passé. On a pris le temps avec Marc (Keller, le président de Strasbourg) de se rencontrer, de bien discuter, de se poser toutes les questions, surtout les bonnes. C’était important de faire un bon bilan sur les quatre ans qu’on venait de passer ensemble", a confié le technicien du RCSA.