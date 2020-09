Strasbourg - Thierry Laurey : 'On est capables de faire de bonnes choses'

Après trois défaites en autant de matchs, Strasbourg a remporté son premier match de la saison 1-0 face à Dijon. Après avoir frappé trois fois les montants la libération est arrivée grâce à un coup de tête de Mitrovic (80'), un soulagement pour le coach strasbourgeois Thierry Laurey.

"Il y a eu une grosse amélioration, mais il ne faut pas perdre la maîtrise du match. Parfois, on a quand même l'art de se mettre en danger. On a sept occasions franches, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Les garçons ont un bon état d'esprit. C'est bien qu'on soit parvenu à concrétiser, ça montre aux joueurs que lorsqu'on est bien physiquement, on est capables de faire de bonnes choses. Tu gagnes 1-0 dans la douleur, ça permet à toute l'équipe de se remettre en confiance. C'est une première étape et il y en a encore beaucoup à franchir pour se retrouver dans des eaux un peu plus calmes" a notifié Thierry Laurey