Strasbourg - Thierry Laurey attend encore trois recrues pour le mercato

Alors que Strasbourg a annoncé le recrutement de Mahamé Siby la semaine passée, le RCSA n'en a pas fini avec le mercato. En effet, Thierry Laurey, l'entraîneur alsacien, a fait savoir qu'il attendait encore trois joueurs à nos confrères de France Football ! Une opportunité avec un jeune joueur pourrait aussi pousser le Racing à recruter un quatrième joueur.

"On va encore prendre trois joueurs. Ce n’est pas beaucoup, mais ils devront nous apporter une plus-value et on tentera peut-être aussi un coup avec un jeune joueur. (...) On ne va pas bouleverser l’équipe, mais il faut l’améliorer" a-t-il déclaré.