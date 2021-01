Strasbourg - Thierry Laurey garde les pieds sur terre

Le RC Strasbourg s'est offert une victoire étincelante, ce mercredi soir, face à Nîmes (5-0). Les Alsaciens ont profité des approximations nîmoises pour se rendre le match facile avec notamment trois pénaltys obtenus (2 transformés). Après la rencontre, Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, s'est montré très heureux même s'il ne veut pas s'enflammer.

"J'avais dit aux joueurs avant le match qu'on gagne rarement 5-0 sur un match de reprise et que c'est souvent dans la difficulté. J'aurais bien fait de me taire. Ce qui m'importe avant tout, c'est d'avoir vu une équipe qui allait de l'avant, une équipe qui a joué son jeu, qui ne s'est pas intéressée à l'adversaire, qui a trouvé des solutions, qui a proposé des situations. On a verrouillé la première partie de la première mi-temps et ce qui nous a fait du bien, c'est de marquer deux buts rapidement. On savait que cette équipe embêtait pas mal d'adversaires à l'extérieur. On a été très compacts. Les choses se sont faites naturellement et cela devient beaucoup plus simple" explique-t-il. "Tout est positif ce soir mais je vais plomber la soirée : ça ne nous rapporte que trois points et il y a un match samedi. Tant qu'on ne fera pas une deuxième série, si possible un peu plus longue, on sera dans une zone délicate. On sait qu'on va avoir un match très délicat à jouer samedi à Lens. Ce soir les gars étaient motivés et ils y ont mis les actes. J'espère qu'on a enclenché quelque chose".