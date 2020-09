Strasbourg - Thierry Laurey n'a pas aimé le visage de son équipe

Malgré une double supériorité numérique, le Racing Club de Strasbourg n'a pas été capable d'arracher le match nul face à Monaco hier (défaite 2-3). Forcément, après la rencontre, Thierry Laurey n'était pas satisfait des siens et l'entraîneur alsacien l'a fait savoir. Pour le technicien, les Strasbourgeois ne se sont tout simplement pas créés d'occasions.

"Les Monégasques ont défendu leur bifteck (à 9 contre 11). Ils ont bien défendu et protégé leur but. On n'a pas été assez patient et précis pour marquer. Mais il y a beaucoup d'autres choses à retenir dans ce match. Le fait qu'on ait démarré le match complètement à l'envers, par exemple. On est aussi trop approximatif sur les marquages. J'ai été déçu par notre début de match. On a presque été étouffé. On a été défaillant au niveau technique. Une erreur peut arriver mais il faut être en capacité de la récupérer. On revient à 2-1 mais on fait encore des fautes. C'est plus cette gestion qui me pose problème. Même à onze contre neuf, on n'a pas fait les meilleurs choix. En 20 minutes, au moins, il faut se créer des occasions. Là, on n'en a pas eu, même si on a dominé" a-t-il lâché.