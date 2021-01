Strasbourg - Thierry Laurey ne retient que les 3 points

Présent en conférence de presse après la victoire à domicile contre Saint-Etienne dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1 (1-0), l'entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey n'a voulu retenir que les 3 points obtenus par son équipe.

"On retient les 3 points. Le match lui n’a pas vraiment été à la hauteur de ce que l’on souhaitait. On aurait pu faire le break et on a souffert jusqu’à la fin. On se contente de ces 3 points qui nous font du bien (...) On s’attendait à une opposition de qualité avec des jeunes joueurs qui en voulaient. Sainté n’a pas eu énormément d’occasions franches mais ils nous ont mis en difficulté dans le cœur du jeu", a confié le technicien du RCSA.