Strasbourg - Thierry Laurey regrette l'expulsion de Thomasson qui a "compliqué" le match des Alsaciens

Strasbourg s'est incliné lourdement (3-0) face à l'Olympique Lyonnais lors de la 24ème journée de Ligue 1. Après avoir été réduits à dix dès le quart d'heure de jeu suite à une expulsion d'Adrien Thomasson, les Alsaciens ne sont jamais parvenus à mettre danger les Gones. Présent en conférence de presse après le match, Thierry Laurey et revenu sur ce fait de jeu qui a en grande partie dicté le résultat.

"On avait bien démarré cette rencontre mais ce fut plus compliqué à dix après l’expulsion. On a lutté, on est restés organisés et solidaires. En 1e, on a eu bcp de mal a sortir les ballons, mais en 2e on s’est efforcés de corriger cet aspect. Il pouvait y a voir une différence entre Strasbourg et Lyon déjà à 11 contre 11, alors à 10 c’est encore plus compliqué. On s’est accrochés, on a montré qu’on était des compétiteurs et qu’on ne baisserait pas pavillon si facilement. On a mis une équipe avec des joueurs qui ont de la vitesse, mais le fait de se retrouver à dix les a forcés à se retrouver plus bas. Ils ont fait preuve d’un très bon état d’esprit dans ces circonstances" a déclaré le technicien strasbourgeois.