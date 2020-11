Strasbourg - Thierry Laurey revient sur la rencontre face à Rennes et évoque son avenir

Réduit à dix dès la 39ème minute, Strasbourg est tout de même parvenu à arracher le match nul (1-1) face au Stade Rennais ce vendredi soir. Les Strasbourgeois se sont battus pendant un peu moins d'une heure pour obtenir ce point. Présent en conférence de presse après la rencontre, Thierry Laurey a tenu à saluer la combativité de son équipe en seconde mi-temps.

"On a essayé de changer la façon de travailler à l'entraînement, les joueurs ont pris conscience de la situation. Il y a du mieux dans le jeu. Ce soir (vendredi), j'ai été agréablement surpris par notre seconde période, avec des joueurs capables de se battre les uns pour les autres, de s'aider" a souligné l'entraineur strasbourgeois avant de revenir sur son avenir au Racing. "Ma situation ? Ce soir, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. On jouait à dix et il fallait que je sois le onzième homme (il sourit). Ma situation est ce qu'elle est, comme tous les entraîneurs qui n'ont pas de résultat. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est de sortir de cette situation. J'espère que le match de ce soir va nous permettre de prendre de la confiance. Il faut arriver à gommer nos erreurs et je pense qu'on a l'équipe pour. L'an dernier, après dix journées, on était dernier et on m'avait demandé si je me sentais en danger. Tous les entraîneurs sont en danger. Moi, je fais le maximum pour que l'équipe s'améliore. Si moi je n'y crois pas, je me demande qui va y croire. A moi de tirer tout le monde, d'être entraînant, de donner le la" a déclaré le technicien alsacien.