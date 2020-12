Strasbourg - Thierry Laurey savoure mais prévient ses joueurs...

Le RC Strasbourg a enchainé une deuxième victoire consécutive hors de ses bases hier face à Angers (2-0). En déplacement au Stade Raymond Kopa, les Strasbourgeois ont réussi une belle prestation, de quoi donner le sourire à Thierry Laurey après la rencontre. Toutefois, le technicien ne veut pas tout gâcher dimanche contre Bordeaux.

"Sur la première mi-temps, ce n'était pas ça, sur la deuxième, c'était beaucoup mieux. On a d'abord eu beaucoup de déchet technique, avec un terrain difficile, le plus difficile qu'on a eu à jouer cette saison. On aurait aimé maîtriser certaines choses car certaines situations ont bénéficié à des Angevins. Ça fait quatre fois de suite qu'on marque. On sait qu'on a la capacité de marquer, même à l'extérieur. Donc quand on n'en prend pas ou peu, c'est bien. On a su cadenasser le jeu et on entretient une dynamique. On est content de ce qu'on a fait, mais dimanche ce sera un autre gros défi contre Bordeaux. Il faudra faire attention à ne pas tout gâcher" a-t-il déclaré.