Strasbourg - Thierry Laurey se satisfait du match nul contre Angers

Après le match nul face à Angers (0-0), Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg, s'est montré satisfait de ce résultat. S'il regrette un manque de patience de son équipe en phase offensive, le technicien voit le positif.

"On n'a pas eu l'efficacité requise, c'est évident. Il nous a manqué un peu de vivacité par rapport aux défenseurs Angevins. On a eu plusieurs situations où on a manqué de vitesse d'exécution. On a poussé avec nos moyens et parfois on a été mis en difficulté par cette équipe" explique Laurey. "On prend un point, c'est un moindre mal. On s'est précipités assez souvent et cela a apporté un peu de déchet technique. Quand on ne parvient pas à nos fins, c'est bien de limiter les frais et de prendre un point. On a retenu la leçon de Reims et on a cherché à ne pas se faire contrer. Malgré tout, on trouve encore la barre en fin de match".