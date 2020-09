Strasbourg - Thomasson se positionne clairement sur son mercato

Remplaçant vendredi à St-Etienne, où le Racing a concédé sa troisième défaite (2-0) en trois matchs depuis la reprise du championnat, Adrien Thomasson est encore concerné par le mercato, qui ne prendra fin que le 5 octobre prochain. Entré dans sa dernière année de contrat, le milieu de 26 ans a suscité quelques intérêts cet été, mais semble plutôt envisager une troisième saison pleine en Alsace, comme il l'a confié hier soir à la chaîne Téléfoot. "Honnêtement, pour ma progression, je pense que c'est mieux que je reste une saison de plus à Strasbourg", a assuré l'ancien nantais, arrivé à l'été 2018 au RCSA.

Il y a quelques jours, son président Marc Keller avait fait le point sur les discussions autour d'une potentielle prolongation. "Il connait notre position. On l'a déjà rencontré deux ou trois fois, seul ou avec ses agents. Le Racing veut le conserver. Il se sent bien au club, se plaît à Strasbourg, c'est une belle personnalité. On est prêt à faire des efforts mais il préfère encore patienter", avait expliqué le dirigeant strasbourgeois aux Dernières Nouvelles d'Alsace. "On ne peut pas forcer les choses, c'est la règle du jeu."