Strasbourg - Trois retours pour le déplacement à Reims, le groupe du Racing

Mardi soir (21 heures, Stade Auguste-Delaune), le Racing Club Strasbourg Alsace sera en Champagne pour défier le Stade de Reims, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Pour cette affiche, Thierry Laurey, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc, a retenu un groupe de dix-huit joueurs.

Le technicien français enregistre trois retours importants : ceux de Stefan Mitrovic, Youssouf Fofana et Adrien Thomasson. Mohamed Simakan, Anthony Caci, Dimitri Lienard, Sanjin Prcic, Lebo Mothiba, Nuno Da Costa et Ivann Botella sont, quant à eux, à l'infirmerie et indisponibles.

LE GROUPE DU RCSA

Matz Sels, Bingourou Kamara - Abdallah Ndour, Lamine Koné , Stefan Mitrovic, Lionel Carole, Alexander Djiku, Kenny Lala, Ismaïl Aaneba - Jérémy Grimm, Benjamin Corgnet, Jean-Ricner Bellegarde, Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, Adrien Thomasson, Adrien Lebeau - Kévin Zohi, Ludovic Ajorque.