Suède - Zlatan Ibrahimovic veut revenir en sélection, Janne Andersson lui répond

Zlatan Ibrahimovic est sans conteste le plus grand footballeur de l'histoire de la Suède. Ce mardi, l'attaquant de l'AC Milan a reçu pour la 12ème fois de sa carrière le Guldbollen. Ce Ballon d'or suédois récompense chaque année le meilleur joueur originaire du pays et après trois années sans réussir à le remporter, il est revenu entre les mains du meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Alors qu'il avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2016, Zlatan souhaiterait faire son retour sous le maillot jaune.

Dans un entretien accordé au quotidien suédois Aftonbladet, l'attaquant de 39 ans a évoqué son sentiment après avoir passé quatre années sans jouer pour son pays. "Si tu me demandes, je vais être honnête : oui, la sélection me manque. Ce n'est pas un secret. Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n'ai pas fini ma carrière" a confié le numéro 9 milanais. Dans un message diffusé à la presse, Janne Andersson a répondu aux propos de Zlatan Ibrahimovic. "Je note que Zlatan s’exprime d’une façon qu’il n’avait pas employée jusqu’à présent. Il est donc naturel que nous ayons une forme de contact prochainement pour en discuter plus en détail, a-t-il déclaré. Le prochain rassemblement est en mars donc il y a le temps pour ça" a déclaré le sélectionneur suédois.