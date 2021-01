Super Coupe d'Espagne - Bilbao élimine le Real Madrid et file en finale !

On connaît désormais l'affiche de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Après la qualification du FC Barcelone hier, c'est l'Athletic Bilbao qui rejoint les Blaugranas après sa victoire (1-2) face au Real Madrid. Les hommes de Zidane ont pourtant bien débuté cette rencontre en se procurant les premières occasions par l'intermédiaire d'Hazard (11ème) et Ramos (18ème), se heurtant à chaque fois à Unai Simon. Décisif, le portier basque va ensuite voir son coéquipier Raul Garcia ouvrir le score contre le cours du jeu (19ème). Lancé dans la surface, l'attaquant espagnol termine d'un plat du pied droit pour battre Courtois. Le numéro 22 va ensuite s'offrir le doublé peu avant la mi-temps. Bilbao bénéficie d'un pénalty pour un accrochage de Vasquez sur Martinez. Raul Garcia ne tremble pas et prend Courtois à contre pied pour faire le break. Menés, les joueurs de la Casa Blanca vont outrageusement dominer le second acte. Marco Asensio va manquer de réussite en touchant le poteau juste après l'heure de jeu, puis à la 70ème minute de jeu, c'est la barre qui va repousser sa tentative. Les assaults madrilènes vont finir par payer. À la suite d'une action collective, Karim Benzema réduit la marque (75ème). Son but est d'abord refusé avant que la VAR n'intervienne et le valide finalement. Cette réduction du score sera finalement vaine puisque Bilbao ne craquera pas. Tenant du titre, le Real Madrid est éliminé par l'Athletic qui se qualifie pour la finale qui aura lieu dimanche face au Barça.