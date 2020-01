Supercoupe d'Espagne - L'Atlético vient à bout du Barça et rejoint le Real !

La finale de la Supercoupe d'Espagne, qui aura lieu dimanche (19 heures) à Djeddah en Arabie Saoudite, va nous offrir un derby de Madrid. Après le Real Madrid, tombeur du Valence CF hier soir (3-1), l'Atlético Madrid a, ce jeudi, poinçonné à son tour son ticket pour la finale de la compétition en venant à bout du FC Barcelone (3-2). Dans cette rencontre, Koke a ouvert la marque pour les Matelassiers peu après la reprise (46ème). Un but qui a eu le mérite de réveiller le Barça.

Les Blaugrana ont d'abord recollé grâce à Lionel Messi (51ème), puis sont passés en tête via Antoine Griezmann (63ème). Mais les hommes de Diego Simeone, tenaces, n'ont encore une fois rien lâché et sont parvenus à réaliser un petit exploit en renversant la vapeur en fin de match. Alvaro Morata, sur penalty (81ème), a remis les deux équipes dos à dos, avant qu'Angel Correa, moins de cinq minutes plus tard (86ème), n'offre un succès de prestige ainsi que la qualification aux Colchoneros.