Supercoupe d'Italie - La Juventus remporte le titre !

A l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Italie, la Juventus Turin et Naples se sont affrontés ce mercredi. Les Bianconeri sont ressortis vainqueur de ce match et ont donc remporté le trophée (2-0), grâce à un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo (64e), et un autre d'Alvaro Morata dans les derniers instants de la rencontre (90+6e). Le technicien de la Vieille Dame Andrea Pirlo remporte son premier trophée en tant qu'entraîneur des Turinois.