SüperLig - Le championnat turc également à la relance !

La SüperLig turque, qui avait été le dernier championnat majeur à s'interrompre en Europe, en mars dernier, va être relancée ce vendredi soir.

L'Espagne a emboîté le pas à l'Allemagne et au Portugal, hier, en relançant son championnat de Liga avec un derby sévillan qui a tenu toutes ses promesses. Ce vendredi, l'Italie va en faire de même avec le début des demi-finales retours de la Coupe, entre la Juventus et le Milan, puis entre Naples et l'Inter (samedi). Et puis, un peu plus à l'Est, on va aussi retrouver le championnat turc.

Dès le début du mois de mai, la Fédération turque avait annoncé sa décision de relancer les ligues professionnelles à compter de ce vendredi 12 juin. Ce sera bien le cas avec deux matchs au programme ce soir (20h). Co-leader de SüperLig avec Basaksehir, Trabzonspor (1er à la différence de buts) se déplacera sur la pelouse de Göztepe (8e). Dans le même temps, le Fernebahçe (7e) tentera d'entamer une remontée au classement à l'occasion de la réception de la lanterne rouge, Kayserispor.

Ce week-end, Basaksehir (2e) recevra Alanyaspor (6e), tandis que le Besiktas (5e) accueillera Antalyaspor (11e) et que Galatasaray (3e) se déplacera à Rizespor (16e). Huit journées restent à disputer dans le championnat turc qui, rappelons-le, avait été l'un des derniers à s'interrompre au début de la crise, le 19 mars dernier.