Supporters - Les fumigènes bientôt autorisés en L1 ?

Ce mercredi, à l'Assemblée Nationale, la situation des supporters en France va être très discutée. En effet, un rapport sera présenté aux Politiques aujourd'hui, fruit d'une mission d'information sur "le régime des interdictions de stade et le supporteurisme" lancée il y a onze mois. Ce document de 111 pages sera rapporté par Sacha Houlié (député LREM) et Marie-George Buffet (PC). Nos confrères du Parisien, qui ont eu accès à ce document, ont dévoilé les grandes lignes de débat. En premier lieu, les supporters veulent que les interdictions administratives de stade soient assouplies. Ces IAS permettent aux préfets d'interdire les déplacements organisés de supporters depuis 2006 si ils représentent "une menace pour l'ordre public". Parmi la trentaine de propositions, on retrouve aussi la demande de davantage de déplacements de supporters.

Enfin, l'une des plus grosses requêtes concerne les fumigènes : "ouvrir une voie vers la légalisation de la pyrotechnie" lit-on à la page 78 du document. Le rapport indique que "le caractère dangereux des fumigènes résulte aujourd'hui de leur interdiction qui conduit les supporters à les allumer en se dissimulant, notamment sous des bâches qui ne sont pas ignifugées". Les rapporteurs souhaitent alors "mettre fin à cette hypocrisie" en concoctant "un nouveau cadre pour permettre l'utilisation des fumigènes dans des conditions garantissant la sécurité des spectateurs et le bon déroulement des matchs". Selon eux, un "usage encadré des engins pyrotechniques est préférable à un usage sauvage, contestataire ou mettant en jeu la responsabilité civile et pénale de l'organisateur alors même que les clubs n'ont pas les moyens d'empêcher totalement l'introduction des fumigènes". Ainsi, ces derniers proposent d'avoir "une zone dédiée en tribune afin que les personnes qui pourraient souffrir de la fumée ne soient pas gênées". Enfin, ils préconisent la "poursuite des études sur les fumigènes dits froids". A noter, aussi, que cet usage des fumigènes devrait s'accompagner d'un transfert de "la responsabilité civile et pénale de l'organisateur en cas d'incident" aux associations de supporters, et plus au club.