TDC 2020 - Le match PSG-OM se jouera mi-janvier !

Dans la fraicheur du mois de janvier, un Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille va réchauffer le coeur des supporters et des amoureux du foot. En effet, le trophée des Champions entre le PSG et l'OM, repoussé cette saison en raison de la crise sanitaire, se déroulera le mercredi 13 janvier 2021 au stade Bollaert de Lens !

Pour la première fois depuis 2008, l'affiche, qui avait pris l'habitude de se dérouler à l'étranger, se jouera en France. Malheureusement, cette belle confrontation, la deuxième de la saison, devrait être à huis clos. Il se déroulera quatre mois jour pour jour après le premier Classique de la saison (13 septembre), qui s'était terminé sur une victoire de l'OM (1-0) dans une atmosphère très tendue.