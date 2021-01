TDC - Jean-Michel Aulas : "Le foot français sera gagnant"

Ce soir (21h), le Paris Saint-Germain affronte l'Olympique de Marseille à Lens dans le cadre du Trophée des Champions. Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas va regarder ce match et met en avant que le "foot français sera gagnant".

"Je vais regarder, ce sera un beau match. Le précédent match avait fait émerger des choses difficiles à accepter. Le foot français sera gagnant. Quand on me parle de dévalorisation de la Ligue et qu'on a ce soir PSG-OM...", a confié Aulas.