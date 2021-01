TDC - Les compos probables de PSG-OM

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille s'affrontent à Lens dans le cadre du Trophée des Champions. L'occasion pour l'entraîneur du club de la capitale Mauricio Pochettino de remporter un premier titre après seulement 11 jours sur le banc. L'Argentin va d'ailleurs pouvoir compter sur les retours de Neymar et Presnel Kimpembe, absents jusqu'alors pour cause de blessures. Kylian Mbappé devrait commencer remplaçant pour cette rencontre. Côté Marseille, André Villas-Boas peut compter sur l'ensemble de son effectif, et notamment la nouvelle recrue Pol Lirola, qui devrait démarrer sur le banc. Coup d'envoi à 21h au Stade Félix-Bollaert.

Trophée des Champions - Finale

PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

PSG : Navas - Pembele, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker - Paredes, Danilo - Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi.

OM : Mandanda (cap.) - Sakai, Caleta Car, Alvaro, Nagatomo - Gueye, Kamara, Rongier - Thauvin, Germain, Payet